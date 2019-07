Venerdì 19 Luglio 2019, 20:18

Teatro on the beach sul lungomare di Falerna Marina: sabato 20 luglio ore 22 sul palco dell'hotel Eurolido va in scena il varietà «Omaggio a Napoli» ideato e diretto da Emanuele Buonomo.Interpreti Gennaro Della Rocca, Matilde Cretoni, Mariagrazia Brancato, Francesca Mari, Sara Leone, Davide Paribello, Allegra Chimenti. Tecnico audio luci Cristian Cocozza, costumista Elisabetta Scalora.