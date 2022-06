Alberto Matano in lacrime a La Vita in Diretta: la sorpresa di Mara Venier prima del matrimonio

Valle di lacrime in diretta su Rai Uno per la chiusura di stagione di molti programmi. Da "Storie italiane" di Eleonora Daniele a "Oggi è un altro giorno" di Serena Bortone. E infine, anche Alberto Matano ha salutato in lacrime il pubblico de La Vita in Diretta. E ha pianto per una sorpresa molto speciale: Mara Venier, la conduttrice e sua storica amica, è apparsa in studio a sua insaputa. Era cominciato da poco lo spazio dedicato al tavolo, gli ospiti erano già seduti ma c’era un posto vuoto ancora.

Così la regia è intervenuta e ha annunciato a Matano che c’era una telefonata per lui. Mara ha parlato prima al telefono, ma dopo poco è comparsa alle spalle del conduttore con un mazzo di fiori in mano. Matano aveva già intuito che la sua amica sarebbe arrivata, proprio per il posto ancora vuoto. Voltandosi, poi, e se l’è trovata davanti: e lì, Matano si è commosso dando le spalle alle telecamere. «Se cominciamo così, non so come faremo». C’è stato un forte abbraccio fra i due prima di accomodarsi intorno al tavolo.

E poi, tra le righe, Matano ha alluso alla forte commozione che proverà al suo matrimonio, superiore a quella di oggi: sarà infatti Mara Venier a officiare le nozze. Quindi ha ringraziato l’amica per la presenza in questa ultima puntata. «Mi commuovo oggi così dopo non mi commuovo più. Non parliamo del dopo!». C’è stata una grande commozione in studio sia per la bella amicizia tra Mara e Alberto sia per le nozze in vista.

Verso la fine della puntata, i due hanno celebrato la loro amicizia, si sono ringraziati a vicenda perché ci sono sempre stati l’uno per l’altro. Zia Mara ha aggiunto che non andrà in vacanza prima di luglio perché prima c’è un evento importante. E ancora una volta, quindi, hanno fatto riferimento alle nozze. Quindi è arrivato il momento dei saluti finali e Matano ha ringraziato Mara Venier: «Grazie Mara, grazie di questa sorpresa. Per la seconda volta ho pianto in televisione insieme a te. Non finisce qui, non ti dico niente però non finisce qui!».Il conduttore ha anche ringraziato Stefano Coletta e tutti i suoi ospiti. «Vi voglio dire grazie perché non ci avete mai lasciati soli. Siete sempre stati con noi in questo anno così complicato, segnato dalla pandemia e dalla guerra. Vi ho sentiti al mio fianco in questo anno importante per me. Anche tra di noi, come nella vita vera, l’amore vince sempre».