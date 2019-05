Amici 2019, la finale: Alberto è il vincitore, Giordana seconda e Rafael terzo

Sabato 25 Maggio 2019, 21:07 - Ultimo aggiornamento: 26 Maggio, 07:00

È Alberto Urso ad aggiudicarsi la vittoria di “Amici 2019”, la coppa-trofeo e un premio del valore di 150mila euro in gettoni d’oro. Il tenore, favorito sin dall’inizio, ha battuto in una sfida serrata gli altri finalisti, Giordana Angi, Vincenzo Di Primo e Rafael QueneditLa gara è iniziata con un girone da otto esibizioni (due per concorrente) con Vincenzo primo eliminato dal talent condotto da Maria De Filippi, seguito da Rafael. Il lungo testa a testa finale, che ha visto avvicendarsi sul palco Giordana e Alberto con diverse prove tutte convincente, alla fine ha regalo il trionfo al tenore. Piccola consolazione per la cantante che comunque ha portato a casa il premio della critica Tim da 50mila euro in gettoni d'oro.Rafael si è aggiudicato il riconoscimento per la Danza che gli ha consegnato Giuliano Peparini. Per lui oltre ai previsti 50mila euro, la possibilità di lavorare al prossimo spettacolo del coreografo con la partecipazione di Eleonoro Abbagnato. Altra soddisfazione anche per Alberto Urso: il famoso ballerino Sven Otten gli ha consegnato il premio Tim dal valore di 30mila euro.Dopo gli ospiti delle scorse settimane per la puntata finale la De Filippi ha convocato diversi volti noti del piccolo schermo come Ilary Blasi, Michelle Hunziker, attualmente al timone con J-Ax di "All Together Now", Alessia Marcuzzi, Silvia Toffanin, conduttrice di "Verissimo", Irama, vincitore della scorsa edizione e il duo comico formato da Pio e Amedeo.