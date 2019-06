Amici 2019, la mamma di Giordana Angi: «Non ha avuto una vita facile. Colpa mia e del rapporto burrascoso col padre»

Lunedì 3 Giugno 2019, 20:33 - Ultimo aggiornamento: 4 Giugno, 06:30

«Giordana non ha avuto una vita facile, lo ammetto», la mamma di Giordana Angi, studentessa della scuola di “Amici 2019” di Maria De Filippi parla del passato difficile della figlia: «È stata anche colpa mia, e del suo rapporto burrascoso che ha avuto col papà».Tutto all’inizio sembrava perfetto, con trasferimento per amore: «E pensare che il nostro, all’inizio, sembrava un amore da favola – ha spiegato a “DiPiù” - io sono un’assistente di volo e ho conosciuto il padre di Giordana perché è stato passeggero di un mio volo. Un colpo di fulmine. Dopo pochi mesi che ci frequentavamo io, che sono francese, ho mollato tutto per trasferirmi da lui ad Aprilia, in provincia di Latina. Ci siamo sposati ed è nata Giordana».Tutto poi è cambiato - «Un giorno, quando lei aveva sedici anni, è successo un episodio molto pesante, che non mi va di raccontare. In quel momento, però, ho capito che la mia storia con suo padre era finita per sempre» - e il padre è andato via: «Dopo la nostra separazione, suo padre, cui Giordana era legatissima nonostante tutto, è sparito: per un lungo periodo non si è più fatto nemmeno sentire, poi ha ricominciato a fare qualche telefonata». Ora per fortuna il rapporto fra Giordana e il padre, come si capiva anche dai daytime del programma, sembra essere stato definitivamente recuperato.