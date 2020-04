«Artisti in quarantena»: da Peppe Barra a Sal Da Vinci, la tv per intrattersi in epoca di coronavirus

Sognare, raccontare, divertirsi: è questo l'ambizioso obiettivo di "Artisti in quarantena”, un programma televisivo realizzato da Maria Claudia Pesapane insieme a Flavio Massimo e Manuel Aka, aperto, un modo per dare voce agli artisti in questo difficile momento storico.



«Un artista non riesce a fermarsi, ha l’esigenza di continuare a tenere in allenamento la propria creatività - spiega Pesapane - ecco perché insieme a Flavio Massimo e Manuel Aka abbiamo deciso di realizzare uno spazio dedicato all’arte in quarantena. Oggi abbiamo per fortuna potenti mezzi tecnologici che ci permettono di essere in comunicazione e vederci anche a distanza di nazioni e quindi non era poi cosi impossibile realizzare un programma televisivo con i cellulari, da casa, bastava solo la volontà di farlo». Nasce così “Artisti in quarantena" un luogo dove attori, musicisti, cantanti, pittori… possono raccontare la propria quarantena e mostrare in che modo si sono reinventati il proprio mestiere artistico, regalando divertenti performance dal divano delle proprie abitazioni, strappando così un sorriso agli italiani, ma anche profonde riflessioni sul ruolo che ha l’arte di sollevare dalla tristezza.



Il programma nasce per resistere e per intrattenersi tutti insieme anche se lontani, perché «l’arte ci rende uniti e allieta le nostre giornate». Il programma pone una attenzione anche sul sociale, raccontando storie di artisti che hanno trovato il modo di rendere palcoscenico i propri quartieri, i propri balconi. Ospiti della prima puntata sono stati Peppe Barra, Veronica Maya, L’Ebbanesis, Alessandro Bolide. «Adesso - raccontano gli autori - stiamo lavorando alla costruzione della seconda puntata dove avremo tra i vari ospiti Sal Da Vinci e Giacomo Rizzo». Il Programma è in onda tutte le sere alle 22.20 su PiuenneTV, canale 17 del Digitale Terrestre. © RIPRODUZIONE RISERVATA