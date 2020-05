Auguri social per Fiorello, Amadeus e Jovanotti ironizzano sui suoi 60 anni

LEGGI ANCHE

I primi a ricordarsi del compleanno dello showman sui social sonona che dal loro account Instagram dedicano un dolce pensiero a Fiore postando un video delle prove dell'ultimo Festival di Sanremo.«Mica male per avere 117 anni in due😜 Auguri Amico Mio❤️ 60 anni 🔝 Buon compleanno 🎉». Scrive Amadeus nella didascalia, proprio con l'unica prova che hanno fatto i due prima del Festival. Fiorello ha infatti più volte ricordato di come Amadeus avesse deciso di non fare prove prima della kermesse e lui, che invece pare essere più metodico nel lavoro, era spesso in ansia per questo.Sempre tra ironia e gioco i due hanno portato avanti un Festival vincente, tanto che squadra che vince non si cambia e sembra che torneranno il prossimo febbraio per un nuovo Sanremo che sarà, come ha detto lo stesso Amadeus, di fatto un primo Sanremo, il primo dopo il coronavirus.Arrivano su Instagram gli auguri anche di un altro amico storico di Fiorello, Lorenzo Jovanotti: «BUON COMPLEANNO @rosario_fiorello il più bravo il più bello il più FIORELLO! ti vogliamo bene Rosario! sei il più grande uomo di spettacolo dopo il big bang! ma sei pure il mio amico Fiore e tutte le aiuole del mondo oggi ti festeggiano!». Anche in questo caso il messaggio è carico di stima, affetto e di immancabile ironia vista la loro storica amicizia iniziata quando agli albori della loro carriera erano solo due ragazzi.