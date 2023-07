Ballando con le Stelle, Milly Carlucci “smentisce” Selvaggia Lucarelli: «Ha detto di essere stata riconfermata? Si dicono tante cose»

I palinsesti Rai sono stati annunciati e ora è il momento di chiudere i cast dei programmi previsti. Tra questi anche la redazione di Ballando con le Stelle è già a lavoro. Sono mesi che si parla del programma di Milly Carlucci: tutti sono curiosi di sapere chi farà parte della giuria e chi del cast. Le chiacchiere sono state tante, da Francesca Fagnani a Barbara D'Urso in giuria e Selvaggia Lucarelli ricorfermata. Le prime due donne non saranno a Ballando ora è certo, su Selvaggia invece interviene lei stessa e chiarisce a Chi: «Vedrò Milly prossimamente. Ho letto quello che dicono e mi spiace che abbiano detto che sono stata cacciata. Non è vero, mi hanno confermata quando ancora c’era il programma in onda». Era certa la giornalista delle sue dichiarazioni che però ora vengono messe in discussione dalla stessa conduttrice.

Palinsesti Rai e Mediaset, i 10 conduttori big senza programmi: da Massimo Giletti a Roberta Capua, da Annunziata a Chiambretti. I motivi

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci frena Selvaggia Lucarelli

A Napoli, in occasione della serata di presentazione dei palinsesti Rai, Milly Carlucci ha rilasciato un'intervista a DavideMaggio.it parlando proprio della giuria e del cast di Ballando con le stelle.

Temptation Island 2023, le pagelle della terza puntata: Federico no comment (0), Perla come La principessa sul pisello (4), Giuseppe vergogna (3)

«Ballando con le Stelle c’è. Adesso dobbiamo essere una certezza anche per solidità di ascolti, di piacere della gente di seguirci. Dobbiamo rinnovare il nostro patto di amicizia con il pubblico di Rai1». E parlando di giuria Milly sembra frenare la sicurezza della Lucarelli: «La giuria di Ballando con le Stelle? Di questo si parlerà a settembre e non adesso. Prima chiudiamo il cast, chiuso il cast parleremo di giuria. Selvaggia Lucarelli ha detto di essere stata riconfermata? Adesso è un momento in cui si dicono tante cose. Però ripeto prima cast e poi il resto». Non un no, ma un forse forte e chiaro. Insomma Ballando ci sarà, la Lucarelli non si sa.