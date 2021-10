Ballando con le Stelle, la prima puntata è hot: Sabrina Salerno «in trasparenza», sexy Bianca Gascoigne

Ballando con le Stelle, una puntata ad altissimo tasso di sensualità anche per i notevoli standard della trasmissione condotta da Milly Carlucci.

Un ambiente letteralmente infuocato, quello degli studi Rai teatro della puntata di ieri. Merito certamente di Sabrina Salerno, che ha coniugato la sua innata sensualità con una 'mise' fatta di trasparenze che stuzzicano l'immaginazione. Ma anche di Bianca Gascoigne, che con la sua prorompenza ha mandato in visibilio tutti gli spettatori. Menzione d'onore anche per Mietta e per le ballerine professioniste Tove Villfor, Sara Di Vaira, Alessandra Tripoli, Oxana Lebedew, Maria Ermachkova, Giada Lini e Anastasia Kuzmina.

APPROFONDIMENTI BALLANDO CON LE STELLE Ballando con le Stelle sexy, da Sabrina Salerno a Bianca Gascoigne VIDEO Ballando con le stelle: il cast

Anche al pubblico femminile, comunque, non è andata affatto male, grazie alle esibizioni di Alvise Rigo, Andrea Iannone, Fabio Galante, Valerio Rossi Albertini. Senza parlare della sensualità dei ballerini professionisti Maykel Fonts, Simone Di Pasquale, Samuel Peron, Vito Coppola e Giordano Filippo.