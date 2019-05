Ballando con le Stelle, Dani Osvaldo e la battuta a Selvaggia Lucarelli: «Voi donne non vi accontentate mai...»

Sabato 25 Maggio 2019, 23:18 - Ultimo aggiornamento: 26 Maggio, 07:00

Dani Osvaldo continua a far sciogliere i cuori delle fan e non solo. L'ex calciatore, che balla in coppia con Veera Kinnunen - e che ha fatto ingelosire il fidanzato dei lei, Stefano Oradei - continua a stregare le sue sostenitrici con il carisma da perfetto latin lover. E tra le sue fan più affezionate, la giudice del programma Selvaggia Lucarelli, che spesso scherza sulla sua prestanza fisica. Ma oggi sarebbe successo qualcosa di diverso...La samba dell'ex calciatore non avrebbe convinto Selvaggia, che ha commentato: «Mi aspettavo di più». Dani Osvaldo, al contrario di molti concorrenti, non solo ha incassato la critica ma ha reagito con una battuta galante: «Me lo sono sentito dire tante volte dalle donne: Mi aspettavo di più, perché voi donne non vi accontentate mai...».La battuta di Dani Osvaldo fa ridere la giuria e il pubblico applaude. Tutti pazzi per Dani.