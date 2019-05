Ballando e la lite tra Stefano Oradei e Veera Kinnunen per Dani Osvaldo,i social si ribellano «Gogna mediatica»

Sabato 25 Maggio 2019, 20:39 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2019 21:05

Ieri sera a Ballando con le Stelle è andata in onda la richiesta di scuse di Stefano Oradei nei confronti della fidanzata Veera Kinnunen . Il ballerino si è reso protagonista di una vivace discussione in strada con la fidanzata a causa della gelosia per Dani Osvaldo , partner di Veera nel programma di Rai1. Milly Carlucci avrebbe richiesto le scuse in diretta di Oradei. Ma parte del mondo di Twitter non avrebbe gradito la digressione di gossip, ribattezzandola «momento alla Barbara D'Urso».Sul social piovono commenti in difesa dei fidanzati: «Ma è davvero necessario fare questa cosa? Veera e Stefano sono visibilmente a disagio, anche basta». E ancora: «Scusate ma qui mancano le basi. Se volete fare il momento D’Urso fate almeno una clip riassuntiva di ciò che è successo. Le scritte epiche, i titoloni dei siti internet di gossip... nessuno ci ha capito nulla di quello che è successo».Insomma, parte del mondo di Twitter da un lato riterrebbe eccessivo il rimprovero a Oradei che - secondo gli utenti - ha dimostrato una normale gelosia per la sua fidanzata. Dall'altro, gli utenti non avrebbero capito bene la vicenda che - a loro dire - è stata data per scontata. Nella puntata di Ballando con le Stelle di stasera, sabato 25 maggio, continuerà a tenere banco il triangolo amoroso? Staremo a vedere.