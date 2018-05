Ballando, vincono Cesare Bocci e Alessandra Tripoli. La coppia Porcella-Kuzmina seconda classificata

Domenica 20 Maggio 2018, 08:50 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2018 09:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È la coppia composta da Cesare Bocci e Alessandra Tripoli ad aggiudicarsi il titolo di vincitrice di questa edizione di Ballando con le stelle. Nella finalissima della trasmissione condotta da Milly Carlucci su RaiUno, in cui la special guest è stata Gina Lollobrigida, l'attore e la ballerina hanno avuto la meglio su Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina, giunti al secondo posto.Netto il predominio dell'attore noto per l'interpretazione di Mimì Augello nella fiction Il Commissario Montalbano e la compagna di ballo: i due hanno vinto con il 67% delle preferenze. Le due coppie erano arrivate in finale dopo le varie scremature che si sono susseguite nel corso dell'ultima puntata, in cui Milly Carlucci ha ricordato, commossa, il grande Bibi Ballandi, produttore e autore televisivo di grande visione e lungimiranza.I componenti delle due coppie finaliste si sono aggiudicati anche delle coppe per il risultato ottenuto. Visibilmente emozionato, Cesare Bocci ha dichiarato: «Questa coppa non è solo mia, ma di tutti i concorrenti di questa edizione. Tutti abbiamo lavorato duramente dal primo all'ultimo giorno, questa coppa è anche loro».La prima scrematura aveva visto l'eliminazione delle coppie Giovanni Ciacci-Raimondo Todaro e Nathalie Guetta-Simone Di Pasquale, giunte al quinto posto ex aequo. Si è così passati alle semifinali: Giaro Giarratana-Lucrezia Lando contro Francisco Porcella-Anastasia Kuzmina e Gessica Notaro-Stefano Oradei contro Cesare Bocci-Alessandra Tripoli. In finale sono arrivati Porcella e Bocci, con la vittoria di quest'ultimo.Tra i premi speciali: Premio Social a Ciacci-Todaro, Premio Aiello (per il maggior numero di spareggi) a Akash-Veera Kinnunen, Premio Paolo Rossi (per la performance più emozionante) a Nathalie Guetta-Simone Di Pasquale e Premio Miglior Esibizione a Giaro Giarratana.Gina Lollobrigida, special guest della serata, si è anche esibita in un charleston. Al termine della puntata, dopo la proclamazione dei vincitori, Milly Carlucci e Paolo Belli hanno dato ai telespettatori l'appuntamento al prossimo anno, con una nuova edizione.