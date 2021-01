Ballando con le stelle, Alessandra Tripoli mamma: «Senza il papà è stato difficile»

Un fiocco azzurro a “Ballando con le stelle”. Alessandra Tripoli, ex maestra di “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci è diventata mamma del suo primo figlio, Liam.

Alessandra Tripoli e il marito Luca Urso sono diventati genitori e l’ex maestra di “Ballando con le stelle” ha scelto di comunicare la lieta notizia attraverso il suo account Instragram. Sul social ha postato uno scatto della gravidanza in cui si vede la mano del figlio e una didascalia in cui spiega che, a causa delle norme anti covid, ha dovuto affrontare tutto da sola: «Senza papà è stato difficile, a tratti impossibile e nel momento in cui ti ho stretto tra le mie braccia da sola, crudele... ma stai bene e riempirai i nostri cuori per il resto della vita e questo è quello che conta! Non pensavo si potesse amare tanto ne di riconoscerti senza averti mai visto, sei sempre stato tu... la ragione della mia esistenza🙏🏼 Presto vi farò conoscere Liam ❤️».

L’ex maestra di Ballando con le Stelle Alessandra Tripoli e il marito Luca Urso si sono trasferiti qualche tempo fa a Hong Kong.

