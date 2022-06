Boris 4, in arrivo la nuova stagione: il post di Guzzanti toglie ogni dubbio

Boris 4 torna a grande richiesta. Ad ottobre sarà trasmessa la nuova stagione: ad annunciarlo è stato l'attore e comico Corrado Guzzanti attraverso un post su Instagram. «Mariano, padre Gabrielli e il Bifidus. #borislaserie #trilobiti&sodomei» ha scritto a corredo di un video divertente in cui si mostra nei panni dei personaggi che interpreta nello show: Mariano Giusti e Padre Gabrielli.

L’attesissima quarta stagione di Boris debutterà sulla piattaforma streaming Disney+ e i sei nuovi episodi vedranno come protagonista, ancora una volta, l’irresistibile regista René Ferretti interpretato da Francesco Pannofino. Non potranno mancare nemmeno gli altri volti che hanno intrattenuto il pubblico nelle precedenti tre stagioni e nel film e che sono diventati dei veri e propri personaggi cult, amatissimi nel nostro Paese.

Tempo fa, in un’intervista a Radio Deejay, Paolo Calabresi – che nella serie interpreta l’elettricista Biascica – aveva parlato di una possibile uscita per la fine dell’estate o per settembre, invece occorrerà aspettare ancora un mesetto in più. Oltre a Paolo Calabresi e i già citati Francesco Pannofino e Corrado Guzzanti torneranno – dopo tre stagioni e un film – anche Pietro Sermonti nel ruolo di Stanis, Massimiliano Bruno (Nando Martellone), Valerio Aprea, Massimo De Lorenzo e Andrea Sartoretti (i tre sceneggiatori), Carolina Crescentini con la sua Corinna, Giorgio Tirabassi (Glauco) e Caterina Guzzanti (Arianna).

E ancora Alessandro Tiberi, Carlo Luca De Ruggieri, Alberto Di Stasio, Antonio Catania e e Ninni Bruschetta. Grande mancanza quella di Roberta Fiorentini, l’indimenticabile segretaria Itala. Fiorentini è purtroppo venuta a mancare nell’ottobre del 2019 dopo una lunga malattia. Boris 4 sarà dedicata alla memoria di Mattia Torre, uno dei tre sceneggiatori originali della serie, tragicamente scomparso anche lui nel 2019. A firmare la sceneggiatura della nuova stagione ci sono quindi due dei tre autori storici: Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo.