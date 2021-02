Boris, in arrivo la quarta serie. Alberto Di Stasio: «Gireremo in estate e sarà pronta in autunno o inizio 2022»

In arrivo la quarta stagione di Boris. I fan della serie tv attendevano da tempo la conferma ai rumors che finalmente sembra essere arrivata. A dare la notizia è stato uno dei protagonisti della serie l’attore Alberto Di Stasio che interpretava Sergio Vannucci "il direttore di produzione de Gli Occhi del Cuore".

La comunicazione, ripresa dal Fattoquotidiano.it è arrivata a sorpresa durante una diretta su Twitch dell’attore con Alessandro Covone. Di Stasio ha raccontato la sua carriera, ripercorrendola passo dopo passo, e concludendo con: «Fino ad arrivare a Boris 1, Boris 2, Boris 3 e se posso, sottovoce, tanto non ci ascolta nessuno, si farà la quarta stagione di Boris». Da parte di tutto il cast c'è molto entusiasmo: «Siamo contenti che si faccia, gireremo in estate e sarà pronta in autunno o inizio 2022».

La prima stagione della serie è andata in onda nel 2007 ed è proseguita fino al 2010 quando si è interrotta. Da allora i numerosi fan hanno chiesto e sperato che ne uscisse una quarta e finalmente così è. Le tre stagioni, composte ognuna da quattordici episodi da trenta minuti in onda su Fox, sono un racconto ironico e caricaturale del dietro le quinte di un set di una serie tv. Nel cast ci sono illustri nomi, oltre a quello di Di Stasio c'è Carolina Crescentini, Pietro Sermonti, Caterina Guzzanti, Francesco Pannofino, Alessandro Tiberi ma per ora non si ha conferma se torneranno tutti nella nuova stagione.

Non ci sarà ovviamente lo sceneggiatore Mattia Torre, scomparso a soli 47 anni nel 2019: «Siamo contenti che si faccia, stanno ancora scrivendo senza il povero Mattia Torre, c’è Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico, forse si aggiungerà qualche sceneggiatore», ha continuato Alberto Di Stasio che ha anche anticipato che la quarta serie potrebbe essere trasmessa da Netflix.

Ultimo aggiornamento: 18:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA