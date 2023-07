Giffoni Film Festival: Manpower con Carta Giovani Nazionale tra workshop, incontri e iniziative per i giovani

ManpowerGroup, leader mondiale nelle innovative workforce solutions, al Giffoni Film Festival come partner di Carta Giovani Nazionale, l’iniziativa del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per offrire opportunità in Italia e in Europa ai giovani tra i 18 e i 35 anni.

Grazie alla partnership con Cgn, Manpower ha in programma una serie di appuntamenti dedicati ai partecipanti del Giffoni Film Festival. In particolare, giovedì 27 luglio, presso lo stand del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale interno all’area del Festival, sarà possibile partecipare al Laboratorio Cgn Young Talent in Action: le competenze richieste dal mercato del lavoro di oggi a cura di Maurizio Laganà, Candidate Strategy Manager di ManpowerGroup. L’iniziativa prevede, dalle 10:00 alle 12:00, incontri one-to-one tra i recruiter di Manpower e gli iscritti al Festival, per discutere insieme come affacciarsi al mercato del lavoro, come rendere interessante il proprio CV lavorando direttamente sui curriculum portati dai partecipanti e come far risaltare le proprie potenzialità. Dalle 15:00 invece sarà attivo il workshop MySkills per ricevere suggerimenti su come sviluppare le proprie competenze e capire quali sono i settori lavorativi dove possono essere valorizzate.

I laboratori Manpower, totalmente gratuiti, sono sold out ma si consiglia di passare comunque dallo stand per raccogliere informazioni e verificare eventuali nuove disponibilità. Infine, per tutta la settimana del Festival, tramite un apposito QR Code messo a disposizione da ManpowerGroup, sarà possibile per i partecipanti accedere gratuitamente a Innovalia, il test sviluppato da ManpowerGroup per mettere alla prova attraverso il gioco le proprie competenze relazionali e migliorarle in vista di futuri colloqui di lavoro.