Grande attesa per la seconda puntata di "Boss in incognito" con Max Giusti dopo il boom di ascolti all'esordio

C'è grande attesa per la puntata di questa sera di "Boss in incognito", il docu-reality con Max Giusti che alla prima puntata della nuova stagione la scorsa settimana ha dominato gli ascolti. Martedì 8 settembre Giusti e i suoi boss del post lockdown hanno conquistato la medaglia d'oro in prima serata con il 10,63% di share. La conduzione targata Giusti e le novità introdotte nel programma hanno così determinato un inizio fantastico per questa sesta stagione.

Max Giusti punta a replicare lo strepitoso successo della scorsa settimana, quando con una media di 2.188.000 spettatori si è conquistato la vetta degli ascolti in prima serata su Rai 2. Teatro della puntata di oggi sarà la Costiera Amalfitana. Il "boss in incognito" sarà invece l'amministratore dell'azienda "Costieragrumi", il quale insieme al conduttore lavorerà sotto mentite spoglie fra i propri dipendenti. Con 70 dipendenti e una produzione di limoni Costa d'Amalfi Igp che si aggira intorno alle 1.400 tonnellate all'anno, Costieragrumi rappresenta una leader del settore.

In una recente intervista con Leggo, Max Giusti ha ringraziato la Rai per l'opportunità e il grande affetto dimostrato dai telespettatori in questi anni. «Era da tanto che non sentivo il pubblico così vicino. Per me è un vedere riconosciuto un lavoro fatto in questi anni», ha confessato il conduttore. Giusti ha inoltre sottolineato le difficoltà nella preparazione del programma a causa della pandemia e delle conseguenze del Covid-19. Ma alla fine della corsa, rimane solo l'entusiasmo per esser riuscito con la troupe a mostrare «uno spaccato del mondo del lavoro. Andare in onda subito fa sì che questo programma può mostrare quello che succede nelle aziende italiane, nella vita dei lavoratori, ci sono storie bellissime, davvero emozionanti».

La serie, condotta da quest'anno da Max Giusti, e prodotta in collaborazione con EndemolShine Italy è giunta alla sesta edizione, grazie soprattutto alla sua capacità di affascinare il pubblico trasportandolo fra le meraviglie del nostro Bel Paese. Ma un programma funziona anche grazie ad un ottimo presentatore, così la professionalità e la simpatia di Max Giusti giocano un ruolo decisivo nel nuovo successo del docu-reality. Appuntamento dunque a questa sera su Rai2, alle ore 21.20, con "Boss in incognito", Max Giusti e i limoni della Costiera Amalfitana.

Ultimo aggiornamento: 14:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA