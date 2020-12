Bruno Vespa corretto in diretta da un 13enne: «I pipistrelli non sono uccelli, sono mammiferi»

È già diventata virale sui social la gaffe di Bruno Vespa che, ospite di Francesca Fialdini a "Da noi... a ruota libera", è stato "richiamato" in diretta da un ragazzo di soli 13 anni. Ma non si tratta di un adolescente qualunque: a correggere lo storico conduttore di Porta a Porta è stato Francesco Barberini, appassionato di birdwatching e ornitologia, nominato nel 2018 Alfiere della Repubblica Italiana per meriti scientifici e divulgativi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Ma tu studi solo gli uccelli semplici, come i canarini, oppure anche quelli misteriosi, come i pipistrelli?», ha detto Vespa al 13ennne. La risposta di Barberini ha spiazzato tutti: «I pipistrelli non sono uccelli, sono mammiferi». La scena non è passata inosservata sui social, dove ha ricevuto migliaia di condivisioni accompagnate da commenti di utenti divertiti e sorpresi.

Ultimo aggiornamento: 13:14

