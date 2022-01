C' è Posta per te, anticipazioni: due emozionanti sorprese con Roberto Mancini e Marco Bocci. Domani, sabato 29, Maria De Filippi conduce un nuovo imperdibile appuntamento con il format venduto dalla casa di produzione Fascino Pgt e da Mediaset in oltre 25 Paesi nel mondo.

Ancora una volta protagoniste assolute del racconto di C' è Posta per te sono le storie della gente comune. Storie di ricongiungimenti, di amori difficili o impossibili, di incomprensioni che causano dolore e separazioni, di rapporti familiari interrotti o di primi amori mai dimenticati. Tra le sorprese di questa settimana l’allenatore della Nazionale Italiana Roberto Mancini e l’attore e regista di cinema e fiction Marco Bocci. (credits Fascino P.g.t per Mediaset)

A recapitare la posta al mittente quattro postini: Chiara Carcano Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni e Andrea Offredi .