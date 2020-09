X Factor, chi è Casadilego la ragazza dai capelli verdi che ha emozionato i giudici

Ha emozionato il pubblico di X Factor e i suoi giudici. Elisa Coclite, in arte Casadilego è la rivelazione della prima puntata di questa edizione del talent show di Sky. Capelli verde smeraldo e chitarra acustica in mano, la 17enne abruzzese ha interpretato “A case of You” di Joni Mitchell conquistando soprattutto il cuore di Manuel Agnelli che si è commosso ascoltando il brano.



Originaria di un piccolo paese in provincia di Teramo, Montorio al Vomano, la giovanissima artista ha già tantissimi estimatori su Twitter dove c'è chi la paragona alla cantante americana Billie Eilish, non solo per l'eccentrico colore dei capelli ma anche per la voce cristallina. Lei, però è una grande fan di Ed Sheeran, da cui ha preso ispirazione per il suo nome d'arte: Casadilego, infatti è la trasposizione italiana di Lego House, titolo di una delle più celebri canzoni del cantante britannico.

I genitori di Elisa sono entrambi musicisti, docenti al Conservatorio. Lei la musica ce l'ha nel sangue. Ha iniziato molto presto a studiare il pianoforte per poi passare alla chitarra quando aveva nove anni, ma non disdegna il violoncello che ha studiato dagli 8 ai 15 anni mentre nel frattempo cantava in un coro di voci bianche. Non si può certo dire che il talento non le manchi.

Intervistato dal Corriere della Sera, il papà di Elisa ha detto: «Vederla in tv è stato emozionante. Mi ha colpito la sua performance, ma più ancora — lei mi creda sa fare di meglio — la sua capacità di arrivare al cuore. E questo lo dico più da musicista che da genitore».



