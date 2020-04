Caterina Balivo: «Piango un giorno sì e l'altro pure. A maggio non so se torno in tv»

Caterina Balivo, il dolore segreto: «Piango un giorno sì e l'altro pure. A maggio non so se torno in tv...». Caterina Balivo si è raccontata a cuore aperto durante una diretta Instagram con il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali.

Il suo programma Vieni da me è stato sospeso lo scorso marzo a causa del coronavirus. In teoria, sarebbe dovuto ripartire a maggio, ma potrebbe non essere così: «Per la prossima stagione - spiega la conduttrice - Dio vede e provvede. Adesso io non lo so, il clima non è dei migliori. Non so se è il momento giusto, penso non ci sia un clima adatto per il mio programma. Io non sono un’attrice lo sai. Non ti nascondo che un giorno sì e l’altro pure piango».

Caterina Balivo sta trascorrendo la quarantena in casa con i figli Guido Alberto e Cora e il marito Guido Maria Brera. La conduttrice sta tenendo compagnia ai suoi fan con il format social My Next Book, uno spazio dedicato alla letteratura nel quale intervista diversi scrittori.



Ultimo aggiornamento: 22:07

