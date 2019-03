Caterina Balivo, proposta di matrimonio in diretta a Vieni da me per Vera Santagata

Sono venuto qui a chiedere la mano di Vera Santagata

, aveva anticipato Dino a Caterina Balivo in un'intervista qualche minuto prima.

Ci siamo conosciuti nel giugno 2016 ma allora lei stava andando a convivere con un altro. In quell'occasione le avevo chiesto un selfie. All'epoca ero disilluso dall'amore perché venivo dalla fine di un matrimonio e avevo una bambina di due anni. Poi qualche mese dopo ho ritrovato Vera a cena grazie a un amico in comune. Stiamo insieme da 2 anni ed è scoppiata a piangere quando mia figlia Rebecca le ha chiesto con una lettera di venire a vivere da noi. Perché ho scelto di chiederle di sposarmi in tv? Avevo inizialmente organizzato una caccia al tesoro ma poi mi ha detto che gliele faceva sempre il suo ex…





, ha detto il promesso sposo.

Lunedì 18 Marzo 2019, 16:46 - Ultimo aggiornamento: 18-03-2019 21:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA