Daniele Liotti ai Soliti Ignoti , Amadeus "bacchetta" il parente misterioso: «Non lo può fare». Terminato il game show di Rai1. Ospite-detective del giorno, Daniele Liotti, protagonista della fiction "Un passo dal cielo 6" (stasera in onda l'ultima puntata). Anche oggi si gioca per devolvere il montepremi al Centro Astalli per i rifugiati.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati