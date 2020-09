Domenica In, Mara Venier ospita in studio Favino e la star internazionale Matt Dillon

La seconda puntata di Domenica in, in onda domenica 20 settembre, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tanti ospiti in studio e in collegamento.

Pierfrancesco Favino, vincitore della Coppa Volpi al Festival del Cinema di Venezia per la migliore interpretazione maschile, interverrà per presenta-re il film Padrenostroì, per la regia di Claudio Noce, nel quale è protagonista oltre che co-produttore. Matt Dillon, attore internazionale, protagonista di film di grande successo come Rusty il selvaggio e Tutti pazzi per Mary, si racconterà a Mara Venier tra carriera e vita privata.



Ultimo aggiornamento: 16:21

