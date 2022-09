Domenica In, Mara Venier non conosce Andrea Iannone? L'epica gaffe con Elodie: ecco cosa è successo

«Sei innamorata?» chiede Mara Venier a Elodie, sua ospite a Domenica In per parlare del film "Ti mangio il cuore". La cantante non risponde in maniera diretta, forse perchè non ha ancora chiaro il suo sentimento: «Allora.. Sono in un periodo molto belllo ma comunque mi frequento con Andrea da un paio di mesi..» ribatte, ricalcando la storia d'amore in corso d'opera con Andrea Iannone, ormai balzata agli onori delle cronache rosa. E qui, la gaffe di Zia Mara: «Si chiama Andrea questo ragazzo?» mostrando di non sapere chi sia il ragazzo che frequenta Elodie. Ma il tutto è ricalcato dallo sfondo sul led in sottofondo: le foto di Chi che ritraggono Elodie e Iannone in giro per le strade di Roma.

L'intervista a Elodie è proseguita e,non curante della gaffe, Mara non è stata avvertita, nè ha riconosciuto l'ex di Belen Rodriguez, nonchè campione italiano di motociclismo. «Cosa deve fare un uomo per conquistarti?» chiede Mara proseguendo con le domande. E così via.

GLI AMORI

Già a Verissimo, la scorsa settimana, Elodie ha confermato la frequentazione con Iannnone sostenendo di non avere ancora le idee chiare perchè è passato ancora poco tempo. Dopo la grande storia d'amore con Marrakech, a cui il grande pubblico era molto appassionata, Elodie volta pagina e riprova a cercare l'amore. Stavolta non si tratta di un musicista ma di uno sportivo, già ex di Belen e Giulia De Lellis: sarà la volta giusta?