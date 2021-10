A Domenica In speciale Ballando con le Stelle: Mara Venier ospita Milly Carlucci con i protagonisti della prossima stagione. Dalle 15 poi spazio alla diretta di Rai1 per la partita Italia-Belgio per il terzo posto nella Nations League.

Un primo assaggio di ‘Ballando con le Stelle’ per la nuova puntata di Domenica In , in onda il 10 ottobre alle 14 su Rai1 .

Mara Venier ospiterà Milly Carlucci insieme ai protagonisti della prossima stagione: AlBano, Morgan, Arisa, Mietta, Alvise Rigo, Valeria Fabrizi, Andrea Iannone, Fabio Galante, Memo Remigi, Federico Lauri, Valerio Rossi Albertini, Bianca Gascoigne e Sabina Salerno.

Non mancheranno i giudici Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e, in collegamento, Selvaggia Lucarelli, senza dimenticare l’opinionista Alessandra Mussolini e i maestri di ballo Samuel Peron, Simone di Pasquale, Maykel Fonts, Anastasia Kuzmina, Oxana Lebedev, Giada Lini.