Elisa Isoardi e La prova del cuoco: arriva la conferma, l'annuncio in diretta tv

Domenica 21 Aprile 2019, 17:49 - Ultimo aggiornamento: 21-04-2019 22:30

Una grande notizia per tutti i fan di: la conduttrice veneta, 36 anni, è stata confermata alla guida de La prova del cuoco anche per la prossima stagione. Dopo aver debuttato alla guida della trasmissione di RaiUno,sarà la conduttrice anche nella stagione televisiva 2019-20.Ad annunciarlo è stata la stessa, ospite di Mara Venier a Domenica In. La conduttrice le aveva infatti chiesto: «Ma sarai a La prova del cuoco anche il prossimo anno?». La risposta diè stata assolutamente certa: «Sempre a La prova del cuoco». Dopo aver sostituito 'ad interim' Antonella Clerici già qualche anno fa, la conduttrice veneta ha dimostrato di essere assolutamente all'altezza della pesante eredità.In virtù del suo nuovo ruolo di conduttrice, in cui ha dimostrato di essere assolutamente all'altezza,è stata anche giudice di una gara di cucina tra gli ospiti Orietta Berti, Paolo Conticini, Simona Izzo e Ricky Tognazzi.