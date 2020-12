Live Non è la D’urso, Mino Magli contro Elisabetta Gregoraci. Ma gli ospiti lo accusano: “Sei uno stalker!”

Mino Magli torna a “Live Non è la D’urso” per rispondere alle frasi di Elisabetta Gregoraci. Mino Magli ha detto di aver avuto una relazione con lei (datata 13 anni fa) mentre lei era fidanzata con Briatore e dal canto suo Elisabetta Gregoraci, oltre ad aver negato, l’ha apostrofato come uno che “farebbe tutto per due euro”.

Mino Magli ha risposto alle accuse di Elisabetta Gregoraci, compresa quella di aver chiamato i paparazzi per avere ritorni economici: “Quando mi ha detto che voleva stare con Briatore – ha spiegato - mi sono messo da parte. Sto chiedendo un confronto per chiarire delle situazioni. Peggio di quello che ha detto non poteva dire. Io che mi vendo per due euro.. una cosa assurda. Non ho mai chiamato i fotografi: un paparazzo ha riconosciuto la mia macchina e mi ha seguito, poi fotografato me ed Elisabetta”. Gli ospiti però si stupiscono di tanto fervore dopo 13 anni dalla relazione e cominciano a dargli dello stalker, arrivando anche ad ipotizzare un sentimento sotto tanta voglia di rivalsa: “Non sono innamorato di lei - ha fatto sapere Magli – ma lo sono stato…”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA