Live non è la D'Urso, Francesco Oppini e le frasi choc sulle donne: «Ho sbagliato, chiedo scusa»

Iniziano il dibattito nel salotto di Live non è la D'Urso i due maschi della famiglia Oppini, Franco e Francesco (appena uscito dalla casa del GF VIP), mentre Alba Parietti è inizialmente in collegamento nel backstage: «Con mamma va bene, erano anni che non ci abbracciavamo come quando sono uscito dalla Casa del GF Vip» racconta Francesco. Arriva il turno di Alba Parietti, dopo la registrazione vocale della commovente lettera scritta al figlio, entra in scena ballando un lento con Francesco.

Si fa spazio poi nella discussione il dramma vissuto da Francesco all'età di 24 anni, quando la sua fidanzata Luana morì a causa di un incidente tornando a casa da lavoro. «Fu un dolore e un inferno, e l'inferno non può essere peggio di quello che ho visto passare a mio figlio in quel periodo. Pensiamo spesso a quel momento, alle vittime della strada, e a Luana, di cui ci è rimasto nel cuore il suo grande sorriso» commenta la Parietti, commovendosi: «Una madre può sbagliare, ma quando vede un amore così grande, come quello che mio figlio ha adesso per Cristina, la sua compagna, deve proteggerlo» continua la Parietti.

Dopo un intermezzo molto sentimentale arrivano le famigerate sfere, che Francesco deve affrontare da solo. I temi caldi sonole accuse rivolte alla Parietti, di aver voluto rubare la scena al figlio al GF Vip e il "Caso Zorzi".

Ma la prima accusa è quello di essere stato sessista nella casa del GF, non solo nei confronti di Franceska Pepe, con cui si scusa in studio, anche se non ricorda di aver detto parole pesanti su di lei, ma soprattutto nei confronti di Flavia Vento, che non ha invece accettato le sue scuse, e che è presente in studio in una delle sfere, ovviamente rossa: «Sicuramente è un'uscita infelice, la frase che ha detto, che devo essere ammazzata di botte. Lui si è scusato già» la interrompe Oppini per confermare le parole della Vento: «Mi sono già scusato ma lo rifaccio anche qui, era una battuta riuscita malissimo, sono andato oltre io. Dentro la casa del GF esce il meglio e il peggio di noi. Rinnovo le scuse».

La discussione continua con un po' di pepe, quello lanciato sui social da Franceska, a cui Oppini risponde prontamente: «Mi hanno riportato questo fatto, perché io non la seguo». Il riferimento è a una stories su Instagram, in la Pepe ha risposto a una domanda di un suo follower: «Pensi che Zorzi ci stia marciando sulla storia con Oppini?». La risposta secca è stata un «Semmai il contrario». Una frecciatina rivolta a Francesco, che è stata notata, ma a cui Oppini ha risposto in maniera tranquilla: «Non mi sono mai accorto che fosse innamorato» ma le cose non cambieranno, lo considererà sempre una persona speciale, come aveva recentemente dichiarato anche nel salotto di Silvia Toffanin.

