Formula 1, Federica Masolin scoppia in lacrime durante la diretta: «Aiutatemi». Cosa è successo

La stagione di Formula 1 si conclude tra le lacrime. L'addio di Sebastian Vettel, che ha deciso di appendere il volante al chiodo, ha emozionato milioni di appassionati, ma anche gli addetti ai lavori. Così anche Federica Masolin, volto femminile della Formula 1 in Italia, non è riuscita a trattenersi e si è lasciata andare al pianto in diretta.

Cosa è successo

Dopo l'intervista one to one tra l'inviata Mara Sangiorgio (anche le emozionatissima) e Sebastian Vettel, la parola è passata a Federica Masolin e Davide Valsecchi. Ma la conduttrice, dopo aver provato a commentare, si è lasciata trasportare dall'emozione ed scoppiata a piangere in diretta. «Si è sempre mostrato per la persona carina, prima ancora che per il pilota», prova a dire a fatica Masolin, mentre il collega sghignazza.

In silenzio, anche loro visibilmente emozionati, Carlo Vanzini e Marc Gené, che stavano seguendo dalla postazione di commento gara. «Mi ha fatto emozionare... dite qualcosa, aiutatemi», dice la giornalista. In suo soccorso arriva la regia, che stacca le immagini. Dopo la pubblicità il momento di emozione era passato.