Alessia Marcuzzi, lato B perfetto e fisico da urlo a 50 anni: relax a Dubai

A Dubai per i suoi 50 anni. Alessia Marcuzzi si diverte tra mare, cibo ed escursioni con le amiche, ma ai fan non sfugge la sua forma perfetta. Soprattutto dopo aver varcato i 50. In bikini la conduttrice mostra il suo lato B, scolpito e perfetto mentre si tuffa in acqua. E come ogni compleanno che si rispetti, Marcuzzi viene omaggiata dalle amiche con una torta con la scritta: "Auguri presenti, passati e futuri".

I festeggiamenti vanno avanti da giorni e questa è una della tante giornate che Alessia passa a divertirsi, spensierata e felice del traguardo raggiunto. Sorride, balla, canta e si fa selfie: è l'inizio di una nuova era.

Una vita da showgirl

L'eterna ragazza della televisione italiana ne ha fatta di strada da quando nei primi anni '90 ha fatto la sua prima apparizione nello show "Attenti al dettaglio". La showgirl però, non si è limitata solo al mondo del piccolo schermo, ma ha anche recitato in varie commedie, fiction per poi dedicarsi al mondo del beauty e dei social. Sul proprio profilo Instagram conta 5 milioni e mezzo di follower che oggi le manderanno migliaia e migliaia di messaggi per augurarle buon compleanno.

L'ascesa

Nel corso degli anni, Alessia si afferma come presentatrice e infatti guida il Festivalbar per diversi anni, ottiene poi la conduzione di Mai Dire Gol, de Le Iene, del Grande Fratello e di Temptation Island. Nel 2021 annuncia con un comunicato ufficiale il ritiro da Mediaset dopo 26 anni di permanenza. A giugno 2022 viene invece annuncia il suo nuovo programma su Rai 2 intitolato Boomerissima che partirà in autunno.