Fedez, un'altra battuta su Emanuela Orlandi scatena le critiche: «È il cielo? Forse fa la pilota»

Nuova pioggia di critiche in arrivo per Fedez. Dopo la pessima figura (della quale si è scusato in seguito) sul tema Emanuela Orlandi, spunta un altro spezzone dal podcast "Muschio Selvaggio", nel quale il rapper si rende protagonista di una battuta infelice sulla ragazza, scomparsa 40 anni fa a Roma.

Cosa ha detto Fedez

Nell'ultimo episodio del podcast "Mucchio Selvaggio", che Fedez conduce insieme a Luis Sal, l'ospite è il conduttore di "Quarto Grado", Gianluigi Nuzzi. «Il papa ha detto che Emanuela è in cielo. Questo fa pensare che sia mancata», dice Nuzzi. Immediata la risposta di Fedez: «O che faccia la pilota». Momento di gelo in studio, seguito da uno: «Scusate», pronunciato dallo stesso cantante.

Il nuovo spezzone, parte del video pubblicato 3 giorni fa, ha cominciato a circolare sui social, attirando nuove critiche sul cantante. «Ma questa cosa dovrebbe far ridere?», scrivono diversi utenti, basiti dalle parole del marito di Chiara Ferragni. «La Rai dovrebbe rendersene conto e tenere lui e sua moglie lontani da Sanremo», ha scritto un altro.