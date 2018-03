Francesca Rocco in lacrime a Verissimo: «Io e Giovanni siamo in crisi»

Sabato 24 Marzo 2018, 18:03 - Ultimo aggiornamento: 24-03-2018 22:46

Per i fan resteranno sempreuna coppia televisiva che ha coronato il suo sogno d'amore e ha messo al mondo una splendida bambina, Ginevra.però non si sente più se stessa e in lacrime nel salotto di Verissimo ha raccontato la crisi che sta vivendo insieme al suo compagno."Non voglio più vivere quello che sto vivendo. Viviamo ancora insieme, ma spesso dormiamo in letti separati e abbiamo delle grosse differenze caratteriali", ha spiegato a Silvia Toffanin.Ha la voce rotta dal pianto in diverse occasioni, ma rassicura: "Ginevra viene prima di tutto e Giovanni è un padre meraviglioso. Ci vuole impegno, ma non so oggi cosa ne sarà di noi".