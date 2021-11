Gaia Cascino abbandona il Collegio in lacrime: «Non ce la faccio più. Questa non è la mia vita»

Gaia Cascino, la parrucchiera di Roma, abbandona il Collegio 6. «Voglio tornare a casa e riprendere la mia vita», ha confessato ai compagni la ragazza, dall’inizio una delle più attive e vivaci, che ha perso il suo brio a favore di uno sconforto molto forte. Per cercare di tirarle su il morale, il preside decide di farle fare una telefonata a casa ma non basta. Gaia è decisa: vuole andare via.

Il preside non la trattiene ulteriormente: i compagni salutano la ragazza tra le lacrime ma lei, pur dispiacendosi per loro, si dice molto contenta della sua decisione: “Sono felice perché me ne vado, mi sento rinata ora che vado via. Io ci ho provato ma questa non è la vita che mi appartiene. Adesso sono felice”.

Ma Gaia non è l'unica concorrente ad abbandonare le aule del Collegio. Davide Maroni viene espulso. Dopo essersi reso protagonista di diversi comportamenti irrispettosi, il comportamento tenuto durante la lezione di inglese non lascia giustificazioni: Davide è espulso da Il Collegio. “Io non mi pento di nulla”, dice uscendo.