Gf Vip, Manuel Bortuzzo lascia la casa: «È dimagrito 7 chili, sta male». Ecco quando

Manuel Bortuzzo uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip. Uno dei favoriti alla vittoria finale, a detta di molti, è costretto ad abbandonare il reality, condotto da Alfonso Signorini, per motivi di salute. A parlarne è il padre, Franco Bortuzzo, che ha dichiarato: «Manuel è dimagrito 6, 7 chili».

In un'intervista rilasciata a Fanpage, il padre di Manuel rassicura che non dovrà pagare nessuna penale, nonostante abbandoni il programma prematuramente. «Nel suo caso è evidente che ci siano motivi di salute - spiega Franco Bortuzzo - Manuel è dimagrito troppo».

Manuel Bortuzzo, in realtà, la notizia ai suoi compagni di avventura, nella casa più spieata d'Italia, l'aveva già data poco prima di Capodanno. «Io lascio, me ne vado. Perché pensavate che sarei arrivato fino a marzo? Ma no». Così aveva fatto sapere della sua scelta di lasciare il gioco, sconvolgendo soprattutto Lulù.

E nemmeno l'arrivo del nuovo anno lo ha smosso. Manuel è deciso ad abbandonare e a confermarlo ci pensa il padre. «Come va? Malissimo… Manuel torna a casa, il 14 o il 17 gennaio. La motivazione è che è dimagrito tantissimo, ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti», spiega il padre del nuotatore. «Lui non si è mai avvicinato alla cucina, ma come vedi c'è la ressa attorno al cibo. Lui non chiede mai nulla, mangia quello che gli viene dato senza discutere. E poi è stanco».

Il primo motivo, dunque, è quello di rimettersi in forma, ma non è l'unico. Secondo quanto riportato da Fanpage, infatti, il padre di Manuel ha fatto intendere che il nuotatore abbia iniziato a mostrare una certa insofferenza verso le dinamiche della casa, nelle quali non si sente più coinvolto.

«Il programma era iniziato sotto un certo profilo, ma adesso il mood è un altro e Manuel non si sente più a suo agio», ha chiarito Franco Bortuzzo. A pesare sono soprattutto i suoi punti di riferimento che sono venuti a mancare. Primo fra tutti il saluto dell'amico Aldo Montano: «Adesso che non c'è più Aldo, è molto demotivato. Si era affezionato a lui in maniera incredibile. Sicuramente tra loro ci sarà un incontro e non è escluso che sarà proprio Aldo ad andarselo a prendere nella casa».

Il problema, però, vuole chiarire il padre non sarebbe imputabile a nessun concorrente in particolare: «Katia Ricciarelli? Non è per quello… Manuel non penso sia neanche accorto della sua brutta frase. Sono proprio le dinamiche del gioco che non lo riguardano più».