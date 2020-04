Roma, Gina Lollobrigida derubata in casa: trovati orologi e gioielli nella casa del suo operaio

Gina Lollobrigida, furto in casa: trovati orologi e gioielli dell'attrice nella casa di un suo operaio.



L'uomo aveva effettuato dei lavori in casa della nota attrice Gina Lollobrigida ed è stato trovato in possesso di gioielli, orologi, medaglie, francobolli raffiguranti l’attrice, gioielli e orologi. È accaduto ieri quando la polizia è intervenuta in un’abitazione in zona Spinaceto a Roma per una lite tra una donna e il suo compagno. All’interno di un armadio in camera da letto, oltre a una pistola calibro 7,65 priva del caricatore ma funzionante, non censita in banca dati, c'era un borsone con gli oggetti dell’attrice.



Interrogato sulla provenienza, il 33enne romeno ha detto:

» avrebbe detto l’operaio interrogato dagli agenti. Ma l’attrice, confermando di conoscere l'uomo che aveva lavorato nella sua abitazione da settembre a marzo per lavori di ristrutturazione, ha negato di avergli regalato quelle cose.



L'uomo è stato arrestato per furto e per detenzione illegale di arma da fuoco.

Ultimo aggiornamento: 16:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA