Heather Parisi risponde a Lorella Cuccarini: «Omofobo e ipocrita chi è contro matrimoni gay»

«Se uno dice se avessi 1 figlio gay lo amerei come qualsiasi altro figlio (ma va?) e poi è contrario a adozioni gay e matrimoni tra persone dello stesso sesso, non vuol dire che non è allineato al politicamente corretto. Vuol dire che è omofobo e pure ipocrita Punto #Lgbt #Lgbt». A scriverlo su Twitter è Heather Parisi. Evidente il riferimento al post di Lorella Cuccarini che ieri, in un post su Instagram, aveva controbattuto alle accuse rivoltele dall'influencer Tommaso Zorzi all'interno della Casa del Grande Fratello Vip.



Ultimo aggiornamento: 16:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non sono sempre allineata al politicamente corretto: se mi si chiede un'opinione sulle adozioni o sulla pratica dell'utero in affitto, posso pormi delle domande e non essere a favore. Questa non è e non sarà mai una dichiarazione contro la comunità Lgbt e i diritti delle persone che vi appartengono», aveva scritto la Cuccarini, ribadendo che «se avessi un figlio gay, sia chiaro, lo amerei profondamente come qualsiasi altro figlio».