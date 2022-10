Iva Zanicchi e l'insulto a Selvaggia, la polemica continua: «Francesca Fialdini non è stata imparziale»

Sorprendentemente non imparziale. È stato questo l'appunto che Iva Zanicchi si è sentita di fare a Francesca Fialdini, dopo essere stata sua ospite alla trasmissione «Da noi a ruota libera». Come racconta la stessa cantante a «La vita in diretta», la conduttrice ha accettato di intervenire dal momento che si trattava di un impegno preso un mese prima, ma non le era stato detto che ci sarebbe stata in collegamento anche Selvaggia Lucarelli.

L'appuntamento ha dato modo a Iva Zanicchi di scusarsi con la giudice di Ballando con le stelle per l'insulto rivoltole a microfono acceso durante il programma di Milly Carlucci. Ma, come riferisce lei stess, Fialdini non si è comportata con l'imparzialità che si sarebbe aspettata.

«Ieri è stata una brutta giornata – esordisce la cantante, rivolgendosi ad Alberto Matano –, lo sai che io dico tutto e che non dovrei, mia figlia mi dovrebbe chiudere in un convento. Ieri io sono andata, era un impegno preso da un mese e con sorpresa, ma ci sta, c'era la Lucarelli al telefono, per cui lei ha esternato le sue ragioni, va benissimo, io le ho fatto le mie scuse ancora, ma quando lei sembrava quasi rasserenata, carina, la conduttrice, la rintuzzava e andava avanti e diceva delle cose anche abbastanza pesanti, mi sono sentita umiliata, offesa, perché avevo due che mi accusavano». La Zanicchi ha poi aggiunto: «Ma è giusto eh, Francesca non ti accuso, hai fatto il tuo mestiere, io speravo che essendo conduttrice tu potessi essere imparziale».

Le parole di Iva non sono sfuggite alla Fialdini che a propria volta ha voluto chiarire il proprio pensiero e la propria condotta nel corso della trasmissione. «L'ospitata di Iva era prevista da tempo (diverso tempo) e l'intento era sicuramente quello di mettere in luce la sua storia artistica – spiega in un lungo post su Instagram –, ma considerando che ormai sembra si possa far passare tutto, abbiamo ritenuto importante dare spazio anche a una lettura sociale più ampia rispetto all'uso improprio delle parole come quella usata nei confronti di Selvaggia a Ballando con le stelle. Fra donne adulte e solide tutto può sistemarsi o ridimensionarsi o forse no… (questo si vedrà già nella prossima puntata) ma non tutti hanno la forza emotiva di farsi scivolare addosso epiteti di quel tipo. Ripeterci che le parole che usiamo persino in un gioco o in uno show si trascinano dietro un certo tipo di cultura dominante ci fa solo bene… magari un giorno arriveremo a inventarne nuove o a usarne altre prive di quel retrogusto patriarcale che è entrato nei nostri modi di dire come se fosse niente».

Parole di ringraziamento sono arrivate, a questo proposito, proprio da Selvaggia Lucarelli, che ha invece apprezzato la posizione della conduttrice. «Ringrazio Francesca Fialdini per non essere stata imparziale, come avrebbe preteso Iva Zanicchi. I conduttori, se onesti nell’illustrare i fatti, non hanno alcun dovere di essere imparziali, specie se la questione non è solo un battibecco, ma l’ennesimo insulto sessista». Caso risolto? Lo scopriremo, come si dice, nella prossima puntata.