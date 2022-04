Jimmy Sax a Oggi è un altro giorno: «Mio figlio è nato dopo la morte di mio padre, ora ne aspetto un altro»

A Oggi è un altro giorno un ospite internazionale: Jimmy Sax, celebre sassofonista francese. L'artista racconta della sua passione per la musica e della sua vita privata. Sta per concludere il tour intrapreso in Italia e domani sarà a Napoli. A luglio tornerà a Roma e non vede l'ora: «Io amo questa città, per noi stranieri è fantastica».

Sulla sua infanzia e lo studio della musica spiega: «Ho iniziato a suonare il sax a 10 anni, fa parte di me, è come se fossi sposato. A volte lo amo, a volte lo detesto, soprattutto quando mi alleno». Le sue musiche hanno avuto successo in tutto il mondo e l'artista ha soltanto 27 anni. Spazio anche alla vita privata con le domande della conduttrice Serena Bortone.

«Sto aspettando il secondo bimbo e si chiamerà Romeo. Cesare, il mio primo figlio, è nato un anno dopo la morte del padre. Questo collegamento è stato molto importante per me perché proprio un anno dopo è arrivato il mio bimbo. Per me l’impatto è stato molto forte, è come un cerchio supremo». le parole del musicista.