Kailia Posey, la star di Little Miss America si toglie la vita a 16 anni: la gif del suo sorriso era diventata un meme

Kailia Posey, star di Little Miss America (realty show che segue il percorso delle partecipanti ai concorsi di bellezza per bambine) è morta all'età di 16 anni. Sua madre ha condiviso la tragica notizia in un post su FB: «Non ho parole o pensieri. Una bellissima bambina non c'è più. Per favore dateci la privacy mentre piangiamo la perdita di Kailia. La mia bambina per sempre».

Kailia Posey, come è morta?

Secondo le indagini preliminari, la morte di Kailia Posey è il risultato di un incidente d'auto, ma non ci sono forti prove per affermarlo. Inoltre, il rapporto medico sulla causa della morte di Kailia Posey deve ancora arrivare. La ragazzina aveva solo 16 anni quando è morta. È stato anche riferito che Kailia Posey ha festeggiato il suo 16° compleanno il 19 aprile 2022 e ha anche partecipato al ballo dello scorso fine settimana.

Le notizia del suicidio a Tmz

La famiglia della Posey ha detto al sito web americano TMZ: «Anche se era un'adolescente realizzata con un futuro brillante davanti a sé, purtroppo in un momento impetuoso, ha preso la decisione avventata di porre fine alla sua vita terrena». Si tratta quindi di suicidio. «Ha vinto innumerevoli corone e trofei dopo aver gareggiato nel circuito dei concorsi tutta la sua vita ... Il suo acclamato talento come contorsionista aveva già portato a offerte di lavoro professionale in tournée, e recentemente era stata selezionata per essere una cheerleader al suo liceo il prossimo autunno».

La gif diventata virale

La Posey aveva recitato nella serie di realtà Little Miss America andata in onda dal 2009 al 2013, che presentava famiglie che preparavano i loro figli a competere in concorsi di bellezza. È diventata popolare la sua GIF del suo sorriso a 36 denti.

Kailia Posey, the girl in this gif, has passed away at the age of 16 💔 pic.twitter.com/1Eb7fSVOOV — Megan ★ Jameson (@megan_jameson) May 3, 2022

Le amiche: «Non la dimenticheremo»

L'amica Kaylas BowTeek ha condiviso il ricordo di Kailia su Facebook: «Sto ancora cercando di capire cosa mi ha svegliato questa mattina e cosa ho letto nel mio feed! Tanto amore per questa ragazza è un eufemismo! La prima volta che abbiamo visto questa bella bambina nel suo abbigliamento tropicale giallo al California Tropics Tri-State, sapevo che un giorno sarebbe diventata qualcuno! Non sapevo chi fosse in quel momento. Non dimenticherò mai quel giorno. Da Toddlers and Tiaras agli adolescenti, le ragazze sono diventate amiche e hanno creato così tanti ricordi insieme crescendo. Ho pensato di condividerne alcuni. Marcy Posey Gatterman non posso neppure immaginare che cosa voi e la vostra famiglia state attraversando ora ma la mia speranza per è voi tutti è di trovare la parte e la comodità! Vi mandiamo le nostre condoglianze e il nostro amore! Ci mancherà! Abbracci, April e Kayla».