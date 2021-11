Michela Giraud: «Sì faccio schifo.. ma ho anche dei difetti». La risposta della comica a tutti gli hater dei social

Michela Giraud conduttrice questa sera de Le Iene con il suo monologo in apertura di puntata ha rivolto un duro attacco a tutti gli hater che in questi anni l'hanno attaccata sui social.

«A tutti quelli che mi scrivono "sei grassa", "sei volgare", "non fai ridere nessuno", siccome purtroppo ci soffro per questi commenti, ho capito finalmente come rispondere», così la comica nel suo monologo. «Uno di loro mi ha scritto semplicemente "fai schifo". Lì ho capito come disinnescare questi commenti. Sì, faccio schifo. Diamoci tutti la possibilità di fare schifo», spiega Giraud. «Sì faccio schifo, ma ho anche dei difetti» chiosa infine ironica la comica.

APPROFONDIMENTI RACCONTI Madame: «Piangevo e prendevo ansiolitici come acqua. E anche a... LE IENE Elodie, debutto (riuscitissimo) alle Iene. Il monologo contro la... LE IENE Le Iene, 10 ragazze per Savino: ecco chi sono le nuove conduttrici...

Le Iene, 10 ragazze per Savino: ecco chi sono le nuove conduttrici (ma c'è una regina)