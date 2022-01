Miss Italia, una studentessa ventenne di Scampia rappresenterà la Campania

Riparte Miss Italia, la cui finale era stata spostata per due casi di covid tra le concorrenti, e si riaccendono i sogni e le speranze della giovane napoletana Zeudi Di Palma, tra le venti concorrenti che si contenderanno il titolo nella finale nazionale che verrà trasmessa in diretta il 13 febbraio in prima serata sulla piattaforma Ott Helbiz.



La giovane ventenne di Scampia, studentessa di Sociologia presso la Federico II di Napoli, attiva sia nel campo della moda che del volontariato, rappresenterà la Campania con la fascia di Miss Napoli, conquistata lo scorso 10 settembre.

Una competizione, per lei, che solo in parte coinvolge l’estetica perché Zeudi, soprannominata il fiore di Scampia porta avanti con determinazione l’idea di un riscatto sociale e culturale del suo quartiere.

La madre, fondatrice dell'Associazione La lampada di Scampia, impegnata in attività culturali organizzate sul territorio, le ha trasmesso un profondo senso civico e un forte attaccamento al quartiere. Entrambe sono convinte che Scampia e la sua comunità abbiano tanto da dare e da dire.

La bellezza? «È tale se risiede anche nei modi di fare e nei contenuti che una persona esprime», ama ripetere Zeudi. «La bellezza risiede nella gentilezza e nell’eleganza – insiste Miss Napoli 2021 - ed è sicuramente negli occhi di chi guarda».

Intelligente, riservata nonostante il lavoro che la porta spesso sotto i riflettori, Zeudi Di Palma è una ragazza cresciuta con i valori del rispetto per gli altri e dell’educazione. Consapevole dell’importanza del suo messaggio, quello di una bellezza costruita sui contenuti, desidera rendere orgogliosa la mamma e la sua città. E i napoletani, di certo, non le faranno mancare calore e sostegno.