Morto Lorenzo Brino, il protagonista della serie televisiva Settimo Cielo è scomparso a soli 21 anni

Ultimo aggiornamento: 16:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il protagonista della celebre serie televisiva "", in cui interpretava Sam, uno dei gemellini della coppia, si è spento a 21 anni in ua Yucalpa, in California. A riportare la notizia è Variety, dopo una comunicazione ufficiale della polizia.era diventato famoso interpretando uno dei fratellini più piccoli della fortunata serie americana degli anni '90.raccontava la storia e la quotidinità di una numerosa famiglia il cui padre era un pastore protestante, con 7 figli, alle prese tra problemi di coppia e con tutte le dinamiche di una comune famiglia. Dagli Usa all'Europa aveva conquistato il pubblico, facendo da trampolino di lancio anche per alcuni attori, come Jessica Biel. Sam, Lorenzo, era uno dei protagonisti comparso nelle ultime serie.La baby star si trovava a bordo della sua Toyota Camry quando, poco dopo le 3 del mattino, ha perso il controllo della vettura andando a schiantarsi contro un palo. La morte è avvenuta sul colpo