Napoli, a Capodanno Alessandro Borghese con '4 Ristoranti' approda sul lungomare

Il centesimo episodio di 4 ristoranti è speciale: inedito, di questo show che è un cult, è atteso per la sera di Capodanno, domenica 1 gennaio 2023, sempre su sky e in streaming su now, sarà ambientato sul meraviglioso lungomare di Napoli.

Alessandro Borghese per festeggiare questo anniversario importante, ha scelto il capoluogo partenopeo, una delle città più affascinanti, caratteristiche e amate d'Italia. E

sceglie uno dei suoi quartieri più suggestivi, quello del lungomare, la zona incorniciata tra il vesuvio, il maestoso Castel dell'Ovo e la vista su Capri e sull'intero golfo in lontananza.

Una passeggiata lunga circa 3 chilometri, che fino all'800 non esisteva, che oggi si può dividere in 3 parti: la prima, che da via Nazario Sauro, vicino al molo di San Vincenzo, prosegue su via Partenope verso Castel dell'Ovo (dove la leggenda narra che la sirena Partenope, rifiutata da Ulisse, si sia lasciata morire trasformandosi proprio in Napoli); la

seconda, la riviera di chiaia, di origine aragonese, la parte più centrale e antica del lungomare e circondata da palazzi nobiliari e affacciata sulla villa comunale; e la terza, in zona Mergellina, la strada che da via Caracciolo si estende fino a Piedigrotta, ai piedi della collina di Posillipo, dove c'è una Napoli più verace, tra reti di pescatori e barche ormeggiate, a pochi metri dal porto di Mergellina dove partono i traghetti per le isole.

Tutto il lungomare di Napoli ha però un elemento in comune, l'abbondanza di ristoranti, pizzerie, trattorie e bistrot dove poter mangiare il cibo tipico della zona: lungo i 3 km che costeggiano il mare, i posti dove poter mangiare sono circa 100.

In sfida per la centesima gara di 4 ristoranti ci sono: «Nonna Tittina» di Marianna, «Ostaria Pignatelli» di Giulio, «La Piazzetta» di Alessia e «Osteria del mare Pesce & Champagne» di Ivano.

Tutte in gara per ottenere l'agognato «dieci» dello chef. Ogni ristoratore invita gli altri tre che, accompagnati da Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio, conto del ristorante che li ospita e la categoria «special», che cambia di puntata in puntata: tutti e quattro gli sfidanti, infatti, dovranno confrontarsi su uno stesso piatto, protagonista di quella puntata, così da rendere la gara tra loro sempre più diretta e intensa, senza esclusione di colpi.

In questa puntata, la categoria special è uno dei classici della cucina di mare, lo «spaghetto a vongole», come si dice in città. Come da tradizione, anche questo pasto sarà preceduto dalla scrupolosa ispezione dello chef Borghese della cucina del ristorante.

Tutto verrà osservato nei minimi dettagli, per un'analisi che proseguirà poi durante il pasto, concentrandosi sul personale di sala, messo alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine si scoprirà il giudizio di chef Borghese, che con i suoi voti può confermare o ribaltare l'intera classifica. In palio per il vincitore di puntata, l'ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.