Nasce On Top Tv, la tv che parla ai giovani tra musica e social

Martedì 20 Novembre 2018, 20:44

Nasce in Campania On Top Tv, un progetto multimediale ideato e diretto da Gaetano Gaudiero rivolto ai più giovani. «Tutto nasce da una costatazione – commenta Gaudiero - analizzando i palinsesti televisivi c’è poca attenzione al pubblico che va dai 14 ai 25 anni. Se loro non avessero i social, YouTube o Netfix, non saprebbero cosa guardare in tv. Ho voluto creare un canale che parlasse giovane, con videoclip musicali 24 ore su 24, strizzando l’occhio alle nuove tendenze come rap, trap, latino, reggeton ma anche il pop italiano, con programmi innovativi e mai sperimentati in televisione. Sarà una tv molto interattiva col pubblico che può entrare in diretta collegandosi tramite Skype, è il pubblico che fa la tv con noi, può essere il nostro inviato da tutte le parti del mondo».Gli studi di On Top Tv, situati al Centro Direzionale di Napoli, sono realizzati sullo stile delle radio televisioni, con un tavolo triangolare, cuffie, microfoni, televisori alle pareti e molto colore. Per poter immergersi nelle atmosfere della neonata televisione basta collegarsi sul sito ontoptv.it oppure scaricando l'applicazione gratuita da Play Store e App Store.Attualmente il palinsesto prevede: “Rise to the top”, la superclassifica dei video più richiesti sul web condotta dal critico musicale Fabio Fiume e da Gaetano Gaudiero, uno spazio ad alta interazione con il pubblico di On Top Tv che con i propri voti potrà far salire o scendere i brani preferiti; “65 ½”, un programma dedicato al Fantacalcio (e che prende il titolo proprio dal punteggio che fa “arrabbiare” gli appassionati di questo gioco) in onda il giovedì in diretta dalle 21,30 alle 22,30, condotto da Emanuele Russo e Costantino Rusciano, con tutto quello che c’è da sapere su formazioni, schemi, classifiche e marcatori. Anche in questo caso protagonista sarà il pubblico con giochi e premi a sorpresa; “Il meglio e il peggio del web”, comedy show in onda due volte a settimana dalle 15 alle 17, condotto da Ciro Salatino, attore, cantante e ballerino di tip tap (già nel cast del “Principe Abusivo” di Alessandro Siani e in quello del nuovo film del regista napoletano in lavorazione in questi giorni) e conduttore di programmi per bambini su Boing Mediaset. On Top Tv trasmetterà anche i "firmacopie" dei principali giovani autori di libri e artisti musicali e dello spettacolo che avranno luogo in Campania.Tra i conduttori della web tv si alterneranno anche influencers e youtubbers, ciascuno con un grande seguito di decine e centinaia di migliaia di followers che garantiranno un ampio pubblico di partenza a On Top Tv.