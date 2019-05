Nella casa del Grande Fratello entra Nonna Rosetta di Casa Surace

Venerdì 24 Maggio 2019, 18:06 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2019 18:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due ospiti speciali nella casa più famosa d'Italia: quella del Grande Fratello: nonna Rosetta e Daniele «Il Temerario» Pugliese di Casa Surace. Un ingresso forse nato anche dalle difficoltà culinarie degli ospiti della Casa. «Che bella casa» commenta la nonna più famosa del web mentre raggiunge gli inquilini della Casa più spiata d’Italia in salotto “«Allora ragazzi noi siamo Casa Surace e lei è nonna Rosetta» dice, Daniele, fondatore di Casa Surace, insieme ad Andrea di Maria, Luca Andresano, Alessio Strazzullo e Simone Petreolla, presentandosi ai ragazzi “siamo qui per insegnarvi le regole del galateo, a tavola, in cucina”.Le scarse capacità culinarie degli inquilini hanno causato numerosi commenti sul web e Grande Fratello ha deciso di intervenire inviando in Casa nonna Rosetta. «Un napoletano che non cucina» dice nonna Rosetta rivolgendosi a Gennaro che appena viene liberato dal Freeze prova a giustificarsi chiamando in causa il budget limitato per la spesa. Dopo un primo confronto nonna Rosetta ha proposto un divertente quiz per apprendere le buone maniere a tavola snocciolando i suoi insegnamenti tutti in salsa valdianese o meglio salese. In seguito è stata cucinata una gustosa pasta al sugo sotto lo sguardo attento di nonna Rosetta che ha dispensato consigli e controllato che ogni passaggio venga svolto nella maniera corretta.Ultimata la preparazione i ragazzi è stata apparecchiata la tavola per consumare il pranzo speciale tutti insieme. Una cena salese. Valdianese. Salernitana e campana. Una cena del sud, insomma.