“Pacche d'oro”: otto storie di rinascita e drammi familiari dal 9 aprile su Sky Value 24

Bullismo, non accettazione del proprio corpo, obesità, storie di ispirazione e rinascita in cui i protagonisti si mettono a nudo. È questo il concept di “Pacche d'oro”, nuovo format narrativo che sarà in onda su Sky Value 24 Tv dal 9 aprile ( canale 815). Nato da un'idea di Luca Virno, speaker e presentatore radiofonico, originario della provincia di Salerno, “Pacche d'oro” raccoglierà otto storie incentrate su temi attuali che saranno raccontate con leggerezza e spontaneità. Sarà trasmesso in fascia part- time per cinque puntate. Virno è al suo esordio autorale e dopo aver fatto conoscere il format sul web, soprattutto attraverso il social network di Instagram, è riuscito a far apprezzare il programma dalla nota emittente televisiva.

«In Pacche d’Oro raccontiamo storie, ma con leggerezza. Storie di vita vissuta, vita reale, di trasformazione e di evoluzione di persone comuni che hanno deciso di sfidare il proprio limite ed oggi hanno voglia di condividere la propria esperienza e metterla a servizio degli altri – sottolinea Luca Virno, conduttore radiofonico e autore - Il nome del format, apparentemente provocatorio, in realtà ha uno sguardo molto intimista, che ha l’ambizione di poter incoraggiare e infondere speranza. Mia sorella Ilenia Virno, nella sua bio di Instagram dice: “Se la sofferenza vi ha resi cattivi, l’avete sprecata”. Siamo fortemente convinti che da ogni problema si possa ricavare un vantaggio, si possa imparare qualcosa di utile, o addirittura si possa sviluppare un talento. L’obiettivo è mettere in luce il talento ottenuto dalla rinascita», ha raccontato Luca Virno, suo unico autore.

Molto intensa la fase di casting.

Sono state ascoltate tantissime storie ed è stato complesso, trattandosi di temi sensibili, poter selezionare quelle più forti e toccanti.

"Abbiamo incontrato e ascoltato moltissime persone, fino a selezionare otto storie che potessero essere fonte di ispirazione per i telespettatori. Abbiamo scelto di parlare di problemi comuni, spesso difficili da raccontare: bullismo, non accettazione del proprio corpo, razzismo, obesità, anoressia, drammi familiari", ha raccontato Virno, "Si parla sempre troppo poco di certi temi. Noi abbiamo deciso di affrontarli in modo molto leggero. Siamo convinti che “parlare di un problema aiuti ad esorcizzarlo”, ha sottolineato.

Una mission sociale quella di “Pacche d'oro”. L'obiettivo è di far sì che i telespettatori che vivano quei drammi possano riconoscersi, sentirsi meglio o decidere di "venir fuori". Il format sarà molto articolato. Nella prima parte della puntata Virno intervisterà i protagonisti delle diverse storie. Nella seconda parte è previsto l’intervento della psicoterapeuta Anna De Martino che analizza le storie da un punto di vista più tecnico, fornendo un parere scientifico dal tono divulgativo.

Oltre a Luca Virno, ci saranno due co-conduttori, Alessio Falanga e Simona Petrosino. La regia è di “Paolillo film” a cura di Mino Paolillo, già impegnato in altre produzioni Rai e Sky.

La ballerina inserita nel jingle è Marta Bassani. Le cinque puntate saranno visibili anche in streaming live ed on demand nei giorni successivi sul sito Value 24.