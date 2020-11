Barbara D'Urso, Paola Caruso contro la madre biologica trovata in tv: «Aveva bisogno di soldi»

Paola Caruso da Barbara D'Urso contro la madre biologica trovata in tv: «Aveva bisogno di soldi». La storia dell'ex 'Bonas' aveva appassionato i telespettatori di Live Non è la D'Urso l'anno scorso. Davanti alle telecamere era riuscita a incontrare la mamma biologica che l'aveva abbandonata quando era in fasce. Infatti Paola è stata adottata e ha sempre voluto conoscere l'identità dei suoi genitori. Grazie all'appello in tv ha potuto ritrovare la mamma e la sorella, ma adesso racconta che i rapporti sono cambiati.

«Aveva bisogno di soldi», è l'accusa di Paola Caruso nei confronti della mamma biologica. La 35enne sarà da Barbara D'Urso domenica per spiegare quanto è accaduto e le sue ragioni. In questi giorni la Caruso è finita sui giornali anche per il particolare periodo professionale. Tolti gli eventi e le serate, è difficile lavorare. Ha raccontato di aver ricevuto dei no.

Primo fra tutti, il “no” di Milly Carlucci per “Ballando con le stelle”. «Milly non mi vuole, dice che sono troppo targata Mediaset (…) In Rai non mi vogliono, ma il mio sogno è condurre un programma sugli animali o sulla natura». Paola è mamma single di Michelino e non può varcare la porta del Grande Fratello Vip: «Non posso farlo – ha spiegato in un’intervista a “Diva e donna” - le assistenti sociali mi porterebbero via subito mio figlio Michelino, in quanto unico genitore».

