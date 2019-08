Rita Dalla Chiesa al veleno contro Heather Parisi: «Perché ce l'hai con Lorella?». E lei ribatte così

@heater_parisi perché’ queste battutine al vetriolo contro #LorellaCuccarini ? Alla faccia della solidarietà fra colleghe. Faccio bene io che non ci ho mai creduto...Eppure tu sei una professionista intelligente, brava, che bisogno c’è’ di attaccare #LORELLA così’? — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) August 17, 2019

Nel tuo profilo vedo tanta solidarietà per gli animali e ora per le colleghe. Ti fa onore. Te ne farebbe ancora di più se ce ne fosse un po' anche per i deboli, gli emarginati e i ghettizzati. Ma non c'è ne è traccia. A guardare a certi likes, sembri un po' di parte .... — Heather Parisi (@heather_parisi) August 17, 2019

Sabato 17 Agosto 2019, 13:09 - Ultimo aggiornamento: 17-08-2019 13:39

Non bastassero le polemiche controlitiga anche conaccade sempre su Twitter, dove la showgirl di origini statunitensi aveva scritto un post in cui prendeva in giro la Cuccarini, che però si è ritrovata una “avvocata” d’eccezione, cioè proprio laLa Parisi aveva twittato: «Houston, abbiamo un problema! Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste», ironizzando sulla ‘svolta sovranista’ di Lorella. «Perché queste battutine al vetriolo contro Lorella Cuccarini? Alla faccia della solidarietà tra colleghe - ha twittato Rita - Faccio bene io che non ci ho mai creduto. Eppure tu sei una professionista intelligente, brava, che bisogno c’è di attaccare Lorella così?».La risposta di Heather non si è fatta attendere, ed è stata decisamente velenosa: «Nel tuo profilo - ha scritto - vedo tanta solidarietà per gli animali e ora per le colleghe. Ti fa onore. Te ne farebbe ancora di più se ce ne fosse un po’ anche per i deboli, gli emarginati e i ghettizzati, ma non ce n’è traccia. A guardare a certi likes, sembri un po’ di parte…». Sarà l'ultimo capitolo? O Heather continuerà imperterrita a blastare le vip sovraniste? Ai posteri l'ardua sentenza...