Sanremo 2022, chi vince per i social: sul podio Emma e Gianni Morandi, ecco la classifica

Chi vincerà Sanremo 2022? Con il televoto che ancora una volta sarà fondamentale per proclamare il vincitore (avrà un peso complessivo del 44 percento sulla classifica finale, quasi la metà), è evidente che anche quest’anno la partita si giocherà sul palco dell’Ariston ma anche su quello, virtuale, delle community online. A suon di chiamate alle armi e appelli rivolti non solo a fan, ma anche ad amici e colleghi. Mentre gli scommettitori puntano su Elisa (in gara con O forse sei tu) e su Mahmood e Blanco (Brividi è il titolo della loro canzone), a cinque giorni dall’inizio del Festival, al via il 1° febbraio, la favorita in realtà un’altra. Almeno stando ai numeri dei social.

IL PODIO

È Emma a guidare la classifica relativa al numero di seguaci totali sulle piattaforme: la popstar salentina, che canterà Ogni volta è così (e porterà con sé Francesca Michielin, che dirigerà per lei l’orchestra), conta 11,8 milioni di follower tra Facebook, Instagram, TikTok e Twitter. Più del doppio di quelli di Elisa, seconda con 5,1 milioni di fan. Sul gradino più basso del podio, per numero di fan, si piazza il 77enne Gianni Morandi: in gara con Apri tutte le porte, il cantante di Monghidoro vanta 4,4 milioni di seguaci, 3 dei quali solo su Facebook (lì è secondo solamente a Emma). Da casa potrà contare sull’aiuto di Jovanotti, autore della sua canzone, che metterà a disposizione di Morandi i suoi 8,5 milioni di follower. Con il suo diario quotidiano su Facebook Morandi ha dimostrato di avere sulle piattaforme un seguito non solo vasto, ma anche attivo. Potrebbe fare la differenza. Perché sì, certo, i numeri sono importanti, ma è importante anche la capacità degli artisti di mobilitare i fan. Per numero di interazioni, stando a un’analisi condotta da Sensemakers – società di consulenza nel marketing digitale – sui dati Shareablee relativi alle interazioni ottenute nell’ultimo mese sui social dalle pagine degli artisti, a guidare la classifica è proprio Gianni Morandi, con 4,7 milioni di interazioni. Su TikTok, il social dei teenager, dominano invece Mahmood e Blanco (830 mila seguaci complessivi) e Irama (676 mila). Tra i meno favoriti, oltre agli esordienti Yuman, Tananai e Matteo Romano, promossi tra i big da Sanremo Giovani (tra i tre l’unico con un seguito è il 19enne Romano, 362 mila fan su TikTok), Truppi non supera i 50 mila fan complessivi, mentre Dargen D’Amico si ferma a quota 210 mila. In compenso il 41enne rapper milanese potrebbe vantare il supporto da casa dell’amico Fedez e della moglie Chiara Ferragni.

POTENZA DI FUOCO

Vittoria matematica? No. L’anno scorso la potenza di fuoco dei Ferragnez – 39,3 milioni in due su Instagram – scatenata in favore dello stesso Fedez e di Francesca Michielin non portò il duo oltre il secondo posto. Per i Maneskin fece da influencer Vasco Rossi, che mobilitò i suoi 1,8 milioni di fan su Instagram: evidentemente più fedeli e più attivi di quelli dei Ferragnez. Quest’anno i fan del Blasco potrebbero svoltare la gara a Rkomi, che omaggerà Vasco nella serata delle cover: il 27enne rapper milanese ha solo 980 mila fan complessivi, però arriva all’Ariston forte dei 17 Dischi di platino conquistati tra l’album Taxi Driver e i duetti con Tommaso Paradiso, Gazzelle, Ariete, Shablo, Sfera Ebbasta, Roshelle, Dardust, Ernia, Gaia, Chiello: una corazzata che spazia dal pop alla trap, dal rap all’urban, dal rock al nuovo cantautorato. Basterà?