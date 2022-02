Sanremo, Ditonellapiaga: «Io e Rettore, due tigri sul palco: si dorme poco ma l'energia è a mille»

Ore dormite: sei. E voi direte vabbe' poteva anda' peggio e forse si, sarò una lamentosa ma vi assicuro che con i ritmi sanremesi sono davvero poche. Ad ogni modo con le occhiaie di una raverina professionista mi accingo a fare il mio riscaldamento vocale mattutino, la quotidiana ora di trucco e parrucco e le prime interviste passano veloci come un treno regionale (lo stesso citato nel mio brano Spreco di potenziale).

Una leggerissima torta di mele mi dà il booster per continuare la sessione di videochiamate tra Skype, zoom e simili, che in tempi di pandemia sono diventati i nostri più cari amici. Arriva Rettore e si rallegra la giornata, è talmente divertente passare il tempo assieme che la stanchezza non si fa più sentire. Ridiamo, scherziamo e ci prendiamo un giro durante la conferenza stampa più bizzarra di sempre ed è finalmente arrivato il momento dei preparativi per la serata. L'outfit di stasera è uno dei miei preferiti e si sposa perfettamente con quello di Dada. Noi due, stasera su quel palco, siamo state di nuovo complici, due tigri, due sorelle, due amiche che si divertono a fare quel che più ci piace al mondo fare: cantare! Spero che la nostra energia sia arrivata al pubblico perché noi, lassù, ci siamo sentite proprio a casa.

